【大成報記者吉雄世╱高雄報導】苓雅監理站提醒75歲以上汽機車駕駛人收到更換駕照通知，請儘快前來換照，並享有免收規費及贈送價值2百元的一卡通電子票證優惠。該站提醒民國31年7月1日以後出生，陸續年滿75歲的駕駛人或已年滿75歲有違規記點或吊扣駕照者，有接到換照通知須先經一般體格檢查，然後通過認知功能測驗後可以換發3年有效的駕駛執照。高齡換照自去年7月實施至今，本站通過測驗比率約95.2%，顯見高齡年長者的健康狀況良好，甚至從外表也看不出已經年滿75歲，監理站也鼓勵年滿75歲以上駕駛人，若駕照已不使用，亦可主動繳回監理站，也同樣可獲贈價值200元一卡通電子票證。