75歲換照守護您行車的安全大成報 (2018-01-14 16:49)
該站提醒民國31年7月1日以後出生，陸續年滿75歲的駕駛人或已年滿75歲有違規記點或吊扣駕照者，有接到換照通知須先經一般體格檢查，然後通過認知功能測驗後可以換發3年有效的駕駛執照。
高齡換照自去年7月實施至今，本站通過測驗比率約95.2%，顯見高齡年長者的健康狀況良好，甚至從外表也看不出已經年滿75歲，監理站也鼓勵年滿75歲以上駕駛人，若駕照已不使用，亦可主動繳回監理站，也同樣可獲贈價值200元一卡通電子票證。
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