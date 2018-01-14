再捐贈再生電腦 中油煉製事業部嘉惠學子大成報 (2018-01-14 17:04)
【大成報記者吉雄世╱高雄報導】台灣中油公司煉製事業部配合政府推動社會關懷、縮短數位差距政策，及響應中油公司「再生電腦捐贈計劃」。煉製事業部陳維德副執行長、行政室主任李建清、公關組吳順發經理、資訊室李政憲經理等一行人於107年1月8日下午前往高雄市楠梓區國昌國中，贈送20部再生電腦，及高雄市楠梓區楠梓國中，15部再生電腦，分別由國昌國中王東進校長及楠梓國中邱從益校長代表接受，推動睦鄰區學校的照顧，善盡企業社會責任。國昌國中王東進校長、楠梓國中邱從益校長也都致贈感謝狀，由煉製事業部陳維德副執行長代表接受，捐贈儀式簡單隆重。
陳維德副執行長致詞時說明台灣中油公司長期秉持取之社會，用之社會的企業責任。雖然中油煉製事業部各項經費較為短絀，但煉製事業部將有限的經費用在刀口上，對於扶助弱勢團體與文教公益活動絕不落人後。這批雖然是本公司汰換的電腦，但經過煉製事業部資訊單位用心檢修，功能還是非常良好，讓資源重新再發揮功能，也對於資源的回收再利用盡到最大責任，他期盼在這個資訊發達的時代，這批電腦設備對學校的教學資訊化能有所幫助，提升教學品質，改善教學環境。他也提到希望能協助提供睦鄰區學校資訊器材，充實教學設備幫助學校發展進步而造就優秀人才將來回饋鄉里。
王東進校長、邱從益校長也都表示，深深感謝中油公司的贈與，中油煉製事業部提供這批電腦，讓學校注入更豐沛之數位元素，活化傳統教學，讓資訊設備的分享轉化為知識分享、資源的永續利用、支持終身學習、及學習升級向上提升等層面；在資訊科技發展迅速的時代，學校教育面臨資源設備缺乏的窘境，他們都感謝台灣中油公司煉製事業部，關心支持教育，讓學校的教學能在E化設備的提升下更加生動活潑，更延伸孩子的學習觸角，立足台灣放眼國際﹐讓學校教育從「分享、永續、關懷、提升」出發。學校將善盡保管責任並發揮再生電腦最佳效益，融入各項教學活動，嘉惠學子。
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