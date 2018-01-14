男大生機車被偷 竊嫌打電話勒贖遭逮中央社 (2018-01-14 18:30)
49歲曾姓男子（右2）5日在台中市見路旁一輛機車鑰匙未拔，竊走後在機車內找到車主陳姓男大生學籍資料，打電話給對方要求付錢後才能領回機車，陳男報警後假裝配合，警方埋伏將曾男逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 107年1月14日
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