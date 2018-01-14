中年失明不失志 環保志工創全新人生中央社 (2018-01-14 18:30)
慈濟志工沈文楠（右）、徐玉琴（左）都因遺傳性視網膜病變導致中年失明，兩人分別投入環保志工和環保站合唱團，為自己再創全新人生。（慈濟台南分會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年1月14日
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