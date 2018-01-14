寒流來襲，海拔超過3000公尺以上的群峰白了頭，花蓮多處都能看見山頂覆蓋白雪的美景，有民眾14日走入木瓜溪鐵橋的鐵軌拍照（圖），聽到火車鳴笛聲，才倉惶離開；警方表示，擅闖鐵軌已經違法，呼籲民眾勿觸法。（莊俊碩提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月14日