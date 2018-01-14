無師自通 蔡來發書法個展登場台灣好新聞報 (2018-01-14 15:56)
記者莊漢昌／台南報導
蔡來發書法個展，14日在南區喜樹圖書館舉辦分享茶會，現場來了許多蔡來發的親朋好友，南區區長朱棟，喜樹地區曹和田里長、林鴻儒里長、王龍雄校長、南區蔡淑惠議員及各級民代代表們也到場觀禮，整個會場好不熱鬧。
蔡來發說他浸淫在書法藝術中2、30年，是無師自通，在寫字的過程中能得到來自別人的一句「發仔，你字寫得好」就是最大的快樂，也鼓勵有興趣的人一直寫下去，也可以寫出一番天地。
蔡來發也在圖書館展出的現場，進行了現場導覽與親筆揮毫，民眾對於蔡來發精彩的解說都留下深刻的印象，尤其是對於行草不易閱讀如何藉由GOOGLE搜尋協助的作法，讓人見識到蔡來發博學的一面。
喜樹圖書館表示，蔡來發在閒暇之餘喜好沉浸水墨間，享受書道之樂趣，在無師承下自習書法多年，特鍾於行草書字法，本次的展出皆為行草創作約40餘幅分布於2-3樓空間。書法個展自即日起將展出到3月底，邀請大家有空時可到喜樹圖書館走走欣賞他的作品。
南區區長朱棟表示，本次蔡來發的書法個展，讓圖書館成為地方文化中心的使命又往前邁了一步，歡迎南區更多的朋友們可以好好利用圖書館這個舞台，不但可豐富自己的人生舞台也豐富別人的生命內涵。
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