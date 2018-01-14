▲「愛‧無限-∞」活動，將在21日於新營糖廠修配廠舉行。（圖／記者黃文博翻攝，2018.01.14）

台灣大台南發展促進會、統潔家用品與大台南水電裝置職業工會，籌辦的第六屆寒冬送暖‧幸福滿滿活動，將於1月21日中午12時於新營台糖修配廠舉行。這次活動主題是「愛‧無限-∞」，期望大家都能發揮愛心，讓愛永續、年年都能讓社會經濟弱勢的鄉親，在歲末皆能感受到社會的溫情。

促進會創會會長，同時也是協會榮譽理事長的現任農委會副主委李退之表示，這個活動起源最早是由金鼎紙業公司董事長林華山，捐出父親的喪葬奠儀率先發起，並獲得社會廣大迴響，每年都有地方人士主動捐出物資，提供人力和物力，讓活動得以持續辦理。

理事長陳錫勳表示，自從106年接下理事長的任務之後，希望可以發揮本會的宗旨，不管是關懷弱勢、舉辦論壇、或者是推動政策，一定持續為大台南做更好的貢獻，期望大家都能發揮愛心，讓愛永續，並期盼此活動能拋磚引玉，大家可以多多關懷生活周遭困苦的人民。

今（14）日活動前記者會，合辦單位統潔家用品、大台南市水電裝置職業工會理事長洪清山以及相關贊助單位均派人共同出席；另新營區長張睿民、柳營區長李宗翰、鹽水區主任祕書翁振祥均到場，有意角逐台南市長的立法委員葉宜津和黃偉哲，均派祕書和助理出席。

今年台南市長參選人黃偉哲、葉宜津及台南市議員參選人沈家鳳及八德開發公司、大成長城企業公司、大真工程公司、大將公廟委員會、大巍建設開發公司、中國電器公司、生達化學製藥股份公司、李景源先生、卓越牙醫診所、周文騫先生、和欣汽車客運公司、延平郡王府、忠政里長黃薏蓁、明世人文科技慈善基金會、欣瀛科技公司、牧大蛋品公司、南科商旅、帝寶工業公司、泰安養護中心、凱勝綠能科技公司、台灣省立會計師公會、膠王化工公司、台南市東區扶輪社、舊營里長謝清和、下中里長洪英杰等地方人士皆熱心共襄盛舉，捐贈物資與經費，使活動能順利舉辦。