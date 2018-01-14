法新社報導，伊朗已解除於最近抗議期間，針對國內最熱門即時通訊軟體Telegram的限制。

法新社記者今天(14日)已能使用Telegram，另有官員證實已經恢復開放。

電信部發言人告訴法新社，「有關停止過濾Telegram的消息是正確的。」

在伊朗有大約2,500萬用戶的Telegram，於伊朗發生騷亂的5天期間，不得透過手機使用。這場跨年度動亂影響了伊朗數十座城市。

伊朗半官方的「伊朗學生通訊社」(ISNA)也報導，對於Telegram的限制已在總統魯哈尼(Hassan Rouhani)的命令下「完全解除」。

動亂期間，伊朗政府曾指控「反革命份子」與外國組織透過社群媒體煽動暴力，並暫時中斷手機Instagram服務。

另外，當局也曾封鎖部分虛擬私人網路(VPN)應用程式(App)。這類App經常被民眾用來規避當局長久以來的禁令，好登入像是推特(Twitter)、YouTube、臉書(Facebook)等網站。

魯哈尼在騷亂期間曾表示，祭出限制有其必要，但不會是「無限期」限制。