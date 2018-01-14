東海油輪事故 官員：無船員有希望生還中央廣播電台 (2018-01-14 17:06)
隸屬伊朗光輝海運公司的桑吉號(SANCHI)，6日晚間在長江口以東約160海里處，與一艘貨輪碰撞後起火燃燒至今。一名伊朗官員今天(14日)表示，沒有任何船員有生還的機會。
被派到上海的伊朗搜救隊發言人拉斯塔(Mohammad Rastad)說，「現在已沒有希望能在船員之中找到生還者。」拉斯塔並補充，出事的伊朗油輪現在有三分之二在水下。
事發當時，船上有32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人。搜救人員至今已發現3具遺體。
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