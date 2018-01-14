香港豪華酒店傳謀殺案 一南韓男被捕中央廣播電台 (2018-01-14 17:32)
法新社報導，香港官員表示，位於油麻地的豪華飯店─麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton Hotel)今天(14日)傳出命案。一名南韓男子涉嫌謀殺妻兒，已遭警方逮捕。
警方今天上午接獲通報有一男一女正在打鬥，隨後便趕往酒店。
警方表示，他們在現場發現一名女子與一名男童的遺體。男子已被以涉嫌謀殺為由遭到逮捕並送往醫院。
警方並未證實3人關係，僅告訴法新社3人全是外國人。但南韓駐香港領事館的發言人證實，這3人都是南韓國民，來自同一個家庭。
根據香港蘋果日報，這對40多歲的夫妻與7歲的兒子，幾天之前就入住這家5星級飯店。
另有熟知本案的消息來源告訴法新社，案發前不久，嫌犯友人曾警告南韓當局，嫌犯有自殺傾向。
酒店在香港的發言人則告訴法新社，「在這個非常艱難的時刻，我們與本案賓客的家屬同哀。」由於調查仍在進行中，發言人婉拒進一步置評。
※自殺不能解決問題，珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」，或張老師服務專線「1980」。※
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