（中央社記者蘇木春台中14日電）宣布參選台中市長的國民黨籍立委盧秀燕、江啟臣，今天假日四處跑行程。盧秀燕參加活動送暖長者與弱勢民眾；江啟臣到沙鹿市場掃街匯聚民意。雙方都希望為自己民調加分。



立委盧秀燕今天參加國際佛光會中華總會在太平區舉辦的慶祝法寶節臘八粥祈福法會，為長者送上臘八粥並問候，她接著又到台中市亞斯伯格症肯納症協進會舉辦的慢飛天使歲末慈善音樂會，關心身障者權益。



盧秀燕受訪時表示，她不忍台中市民繼續呼吸髒空氣、台中繼續衰退，決定挺身而出參選台中市長，為市民朋友發聲，她身兼立委與人妻角色，既然能「持家」，當然也能「持台中」，妥善管理好市政。



立委江啟臣今天上午則是到沙鹿市場掃街拜票，立委顏寬琚B台中市議員顏莉敏等民代，也都陪同掃街力挺，許多民眾熱情相挺，有攤商送上鳳梨象徵好運旺來，也有民眾要求與江啟臣合照。



江啟臣表示，沙鹿是海線人口最密集的區域，當地商業繁盛，周邊有海空雙港具地理位置優勢，他認為清水與梧棲的農漁業及物流業若大力發展，再配合觀光資源重整及產業重新定位，將可幫助海線經濟再起飛。1070114