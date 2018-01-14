漁民撈凍死魚欲哭無淚 台南市府允協助中央社 (2018-01-14 17:18)
（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市代理市長李孟諺今天前往七股區了解養殖漁業遭受寒害狀況，有漁民當場訴苦指稱，這兩天清理死魚，撈到欲哭無淚，希望市府加速勘災。李孟諺說，將全力協助漁民度過難關。
李孟諺下午在農業局長許漢卿、七股區長莊名豪等人陪同下，前往七股區的魚塭勘災。一名洪姓女漁民拿著剛撈上來的死魚訴苦指出，養在淺坪魚塭的虱目魚幾乎全滅，雖然趕快清理，把還可以吃的分送給親友，但有些實在來不及處理，甚至已經出現腐敗氣味了。
洪女說，現在可說欲哭無淚，希望市府能加速勘災作業。
李孟諺表示，市府會適時調派其他區公所的人力支援，加速勘查災情。另外，也把災情上報到行政院農業委員會，只要農委會公告，會立即辦理現金救助，幫助漁民度過難關。
許漢卿表示，這波低溫造成七股區文蛤池混養虱目魚約面積1500公頃受害，損害程度約15%，損失金額約新台幣900萬元。北門區也有約16公頃的虱目魚受害，損失金額約19萬元。其他區還沒有災情通報到市府。1070114
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