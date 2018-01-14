▲縣長李進勇陪同經濟部次長王美花進行水庫巡禮。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.14）

經濟部水利署中區水資源局，13日舉行湖光山色水蘊庫藏湖山水庫感恩會，藉新春表達對參與水庫興建的水利工作人員、專家學者及地方居民的感謝。經濟部次長王美花、水利署長賴建信、中區水資源局長陳弘凷、湖山水庫管理中心主任李炎任均出席。縣長李進勇受邀與會表示，代表雲林感謝水庫興建團隊的付出及相關機關與人士的參與，期待湖山水庫逐步展現「雲林後花園」的願景。

縣長李進勇表示，雲林縣以往每日用水26萬噸全部來自地下水，林內淨水場雖可供應每日12萬噸用水，不足部分則需靠挖井抽取地下水，造成部份地區地層下陷嚴重，106年營運供水的湖山水庫，將可降低地層下陷的危機，預計至107年汛期達蓄水達滿水位後，將可供應彰化、雲林及嘉義地區每日43.2萬噸的優質水源，是雲林民生及產業發展的一大助力。

▲嘉賓們於水庫前合影。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.14）

李進勇指出，湖山水庫除了蓄水供水的功能之外，水庫當初開發進行環評時，發現有2處史前文化遺址，取名「古坑‧大坪頂遺址」，遂進行遺址與生態教育園區，規畫人與環境互動過程中造成之環境變遷等，作為環境教育場所。縣府受委託興建人文生態展示館及環境教育館新建工程(總經費為1.25億元)，預計分別於108、109年年底前施作完成，加上周邊的美景，希望未來湖山水庫不僅僅是水源的提供，更為雲林的後花園，為雲林觀光產業帶來榮景。

經濟部次長王美花表示，湖山水庫是台灣最年輕的水庫，規劃歷經40年興建歷經15年，水庫工程不僅龐大且非常不易，除了經費、用地、技術，更有環評及地方意見等，錯綜複雜，湖山水庫不僅僅是台灣最年輕的水庫，也是最人文與生態的水庫，可預期一定會成為雲林的後花園；為回饋地方，湖山水庫將於2月1日起開放民眾參觀，提供縣民一個遊憩的去處，也感謝為水庫興建付出心力的所有人員。

▲湖山水庫管理中心前的裝置藝術。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.14）