（中央社澎湖縣14日電）佛光山海天佛剎寒冬送暖活動，今天分送民生物資與福田金給弱勢的福田戶，同時轉贈星雲法師的墨寶「忠義傳家」春聯。澎湖縣議會也致贈象徵「平安」的蘋果禮盒，讓弱勢民眾過好年。



由佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦寒冬送暖活動，今天在佛光山海天佛剎舉行，由住持滿舟法師與慈悲基金會董事長依來法師主持，包括議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人都與會，並一一分送給50戶弱勢的民眾民生物品、福田金與水果等。



滿舟法師表示，佛光山海天佛剎與慈悲基金會寒冬送暖活動，今年第3年跨海來澎湖辦理，透過各志工在社區訪視有50戶關懷弱勢民眾，在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖，分贈民生用品與福田金等，讓弱勢戶和獨居老人也能過好年，祈一年比一年更好。1070114