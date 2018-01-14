海天佛剎寒冬送暖 助澎湖弱勢戶過好年中央社 (2018-01-14 17:00)
（中央社澎湖縣14日電）佛光山海天佛剎寒冬送暖活動，今天分送民生物資與福田金給弱勢的福田戶，同時轉贈星雲法師的墨寶「忠義傳家」春聯。澎湖縣議會也致贈象徵「平安」的蘋果禮盒，讓弱勢民眾過好年。
由佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦寒冬送暖活動，今天在佛光山海天佛剎舉行，由住持滿舟法師與慈悲基金會董事長依來法師主持，包括議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人都與會，並一一分送給50戶弱勢的民眾民生物品、福田金與水果等。
滿舟法師表示，佛光山海天佛剎與慈悲基金會寒冬送暖活動，今年第3年跨海來澎湖辦理，透過各志工在社區訪視有50戶關懷弱勢民眾，在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖，分贈民生用品與福田金等，讓弱勢戶和獨居老人也能過好年，祈一年比一年更好。1070114
關鍵字：
上一則：竹市親子遊藝課程
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 超級幸福10尺300cm一般型裝飾綠聖誕樹+金紫色系配件組+100
- 【ABOSS】狄克5尺浮雕雙人床(三色) (床頭箱+床底)
- CASIO 卡西歐 SHEEN 日系簡約時尚三眼造型女錶 SHN-3000D-2
- CASIO 卡西歐 SHEEN 日系秋冬流行簡約風格女錶 SHN-4001D-7
- 【林內】LED藍光內焰爐頭強化玻璃檯面式二口瓦斯爐(RB-N212
- ILEY伊蕾 優雅甜美花卉蕾絲上衣體驗價商品(粉)
- 【INCASE】ICON Lite Pack 15吋 超輕量筆電後背包 (黑)
- 【ABOSS】茱兒5尺白色水鑽雙人床頭片
- PUMA-男性RBR經典系列冬天長褲-日蝕灰-歐規
- 【ITAI 一太】無框五角型防爆淋浴門(180-200*高200CM)
空軍採購魔法和雲母飛彈 法商違約遭罰【中央社】
高醫新校長出爐 校友反黑箱將另選【中央社】
壽山動物園大象阿里 怒擲石塊大便【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》