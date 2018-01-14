▲新竹市寄養家庭，為孩子打造溫暖避風港。（圖／記者陳志偉攝，2018.01.14）

新竹縣市採共享寄養家庭資源，共計54戶寄養家庭，新竹市今（107）年度新加入4戶寄養家庭，其中谷姓夫妻兩人於身障就業輔導和早療社福體系服務，期望能就自身經驗提供早療兒更妥適照護，林智堅市長特別感謝寄養家庭的無私付出，為受傷的孩子打造一個有「心」的家。

今年有4戶家庭通過審查加入竹市寄養家庭行列，其中谷姓家庭，爸爸於身障就業輔導、媽媽在早期療育社福體系服務，希望能過專業知識，未來對於需要早療的寄養兒童能提供更全面、妥貼的照護，家中3個孩子也對此表示高度支持。

林姓寄養家庭為單身寄養，具備20年以上擔任安置機構生輔員經歷，他深知在機構團體生活，因為規範規定，孩子的發展受到限制，心疼之餘，他決定透過家庭式方式照顧需要被照顧的孩子，讓他們能快樂成長。

林智堅表示，市府為減輕三明治世代甜蜜負荷，努力完善「兒童托育」到「長者照顧」的多元服務模式，讓新竹市成為年輕人打拚的最好後盾，感謝寄養家庭對孩子們的付出與關愛，為孩子們重新打造一個「心」的家，成為孩子們的溫暖避風港。