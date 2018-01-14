地方中心／台北報導

臺北市就業服務處於本週舉辦現場徵才共有16家廠商，提供355個工作機會。歲末年初為結婚旺季，年輕男女多在此時完成終身大事，因此婚宴餐飲服務人力需求增加，求才殷切，知名婚宴廠商寒舍國際酒店、晶宴生活會館將在本週陸續在各就業服務站舉行徵才，歡迎對婚宴餐飲有興趣的求職民眾前往面試。另外，寒假將屆，是學生工讀的旺季，六角國際旗下杏子豬排提供多項工讀機會，歡迎同學前往應試。

現場徵才舉辦的站別及時間如下：頂好就服站(捷運忠孝敦化站下車)1月16（星期二）及1月18日（星期四）；北投就服站（捷運北投站下車）1月18日(星期四) （捷運北投站下車）；艋舺就服站（捷運龍山寺站下車）1月17日（星期三）及1月18日（星期四）；信義就服站(捷運象山站下車)1月18日；西門就服站(捷運西門站下車)1月17日(星期三)、1月18日（星期四）及1月19日（星期五）；景美就服站(捷運景美站下車)1月18日（星期四）；內湖就服站(捷運文德站、內湖站、昆陽站下車轉公車至內湖行政大樓站)1月19日（星期五），各站舉辦時間都在下午2-4點。

參與的廠商有中工保全、香港商創優行國際、六角國際事業、財團法人伊甸社會福利基金會附設台北市私立台北居家式服務類長期照顧服務機構、美商德盟全球凱展台灣分公司、寒舍國際酒店、翰林國際企業、香港商一蘭有限公司台灣分公司、威翔保全、台灣富驛酒店、雄衛公寓大廈管理維護有限公司、麥克善股份有限公司（台灣假日酒店）、全家便利商店、睿連環境工程、晶宴生活創意股份有限公司、三元韓食有限公司。

臺北市就業服務處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽臺北人力銀行（OKWORK網站）（https://www.okwork.taipei）查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。