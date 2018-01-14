記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

「樸實認真做份內事，普仁小太陽持續發光發熱」。靈鷲山慈善事業基金會連續15年的「普仁獎」選拔活動，在嘉義地區正式邁入第12年。今(14)日在靈鷲山嘉義中心（吳鳳北路291號4樓）舉行2017年度靈鷲山「愛在我嘉─普仁獎」頒獎典禮。嘉義市長涂醒哲出席頒獎典禮，勉勵獲獎同學未來成為社會上行事成功、有品德的中流砥柱，並如同佛光普照般回饋鄉里。本屆總計國中18名（其中嘉義市8名），國小8名（其中嘉義市2名）共26位品德優良學子獲獎。

「品德是做人的核心價值」。涂市長表示，普仁獎已連續辦理15年的選拔活動，特別以「品德、操行」作為選拔基準，鼓勵身處逆境，但是德行優良、熱心助人、實踐孝道、尊敬師長，努力向學的好孩子。

靈鷲山慈善事業基金會副執行長陳世人表示，「這群孩子體現渴望被愛及愛人的心」。每一個得獎者的評選都是經由初審、實地訪查、複審等嚴謹程序，陳副執行長也鼓勵這些普仁小太陽們，未來在生命中持續不斷地發光發熱。

嘉義市立民生國中七年級學生李昱葦，今年是第2度獲獎，她與奶奶、哥哥相依為命，弟弟則與媽媽同住。昱葦體貼奶奶的辛苦，平時會幫忙奶奶做家事，像是煮飯、掃地、洗廁所等等。昱葦在班上擔任家政小老師，會主動教導同學縫針方法等。昱葦談到獲獎的今日剛好也是奶奶的81大壽，她最想跟奶奶說:「謝謝奶奶從我小學3年級起開始照顧我及哥哥，今天是她81歲大壽，從今以後，換我跟哥哥來照顧奶奶」!

今年有兩位學生獲得靈鷲山慈善事業基金會提報為嘉義地區代表參加全國普仁獎，分別為嘉義縣立民雄國小的郭郁暄及嘉義縣立大吉國中的項雅婕。「勇敢小天使」-國小5年級的郭郁暄同學從小因左腳罹患罕見疾病-先天性靜脈畸形骨肥大症候群及淋巴異常問題，常常上台北開刀和打針治療。她擅長繪畫並多次得獎，以「我的左腳和別人不一樣」、「我的住院日記」等繪本鼓勵遭遇困境的人更樂觀面對人生。另一位項雅婕同學，由奶奶獨自養活雅婕兄妹二人。奶奶以撿資源回收為生，假日雅婕也會去幫忙撿回收。雅婕也參加學校田徑隊，每每在跑道上展現自己勇於挑戰的衝勁。

靈鷲山「普仁獎」長期發掘及獎勵各地區品德典範的孩子，更期待喚起社會對品德養成的重視，落實生命教育的推動，成為明日社會棟梁。每個孩子都是國家未來的希望，這些普仁小太陽們，未來在生命中將持續不斷地發光發熱，以「三好、五德」閃耀自己也照亮別人，成為現今品德的典範。

所謂十年樹木，百年樹人，教育是長遠的工程，所以嘉義市從小開始，發放5足歲-經濟弱勢幼兒營養券（全國首創）、成立嘉南第一座公共托嬰中心、設立雲嘉地區第一所非營利幼兒園。並且透過幸福飽飽安全關懷站、夢想online館、擴大開辦微型保險，建立綿密的社會福利網絡，讓清寒學子安穩向學，無後顧之憂。讓孩子快樂成長、老壯皆有所用、用心照顧弱勢，打造一個溫暖、幸福的新嘉義。