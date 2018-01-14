台南青工傳愛 屏東偏鄉部落發送愛心物資台灣好新聞報 (2018-01-14 15:42)
記者莊漢昌／台南報導
國民黨台南市黨部與台南市府城青工總會等團體，14日至屏東縣春日鄉力里國小，舉辦「青工有愛 社會關懷107年度寒冬送暖迎新春」活動，不僅滿載著白米、泡麵、衛生紙、麵條、醬油、牙膏、玉米罐、文具組等愛心物資，更有台南市開元寺慈愛醫院副院長林易煌醫師義診、義剪、李家宴席外燴李信興主廚提供餐點滷麵等，帶給春日鄉親一個充滿關懷的假日。
這次活動發起人之一的台南市南原青工會長伍宗康表示，希望藉由本次把愛傳遞出去活動，能幫助那些確實需要關懷的屏東春日鄉偏鄉部落的175戶弱勢邊緣戶家庭，讓他們可以愉悅的過新年，體認到人間處處有愛。
府城青工總會長李中遵表示，雖然大環境經濟不景氣，但社會上仍有許多有愛心的企業或個人，願意付出一己之力幫助需要的人；也希望這份新年禮物能讓更多家庭感受到過年喜氣，減輕家裡經濟壓力。
春日鄉民代表周陳文彬表示，歲末關懷迎新春是一個匯集眾人力量的活動，短短一個月的時間已累計有100個愛心單位、企業及個人響應，以春日鄉公所提供邊緣戶名冊，共同合作讓資源使用得到最大效益。
瑞盟實業有限公司董事長王士晉說，今年雖然集結不少的愛心物件，但這對弱勢者的協助仍是不足的，個人力量有限，社會力量無窮，期盼各界能正視角落需要關懷的人，並能伸出援手，雪中送炭，也希望大家多鼓勵親友，持續共同行善布施，關懷社會，扶助弱勢，讓社會更温暖更詳和。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ASSARI】杜甫全樟木1+2+3人沙發(不含大小茶几及其他配件)
- HCO Hollister 經典文字OverSize設計大學長袖T恤(女)-粉色
- BESO 繽紛花漾 絲巾把手真皮2way背包~灰
- SEIKO criteria 巴黎情緣計時腕錶(SNDY01P1)-白x紅/38mm
- 【時尚屋】佛蒂雅原切白4x6尺開門下二抽衣櫃(免運費 免組裝
- HAPPYHOME 美克麗純白三斗櫃/抽屜櫃/收納櫃 免運費
- 時尚屋 維吉爾兒童伸縮成長書桌可選色/免運費/台灣製
- 【FUJIFILM 富士】X-E3 單機身(中文平輸)
- 限時下殺↘【國際牌PANASONIC】微電腦25公升微波爐 NN-ST342
- REBECCA MINKOFF AMOROUS SATCHEL 麂皮手提/斜背包-灰色
松山機場國宅敗訴確定 國防部強制拆屋【中廣新聞網】
攜帶超額日幣未申報 1,631萬元恐沒入【中廣新聞網】
大家都說未來南市長民調他第1？ 葉宜津：民進黨中央黨部民調才可信【台灣好新聞報】
男深夜客廳激戰16歲外甥女 啪啪啪太大聲遭妻抓包【NOWnews今日新聞】