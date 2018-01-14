記者莊漢昌／台南報導

國民黨台南市黨部與台南市府城青工總會等團體，14日至屏東縣春日鄉力里國小，舉辦「青工有愛 社會關懷107年度寒冬送暖迎新春」活動，不僅滿載著白米、泡麵、衛生紙、麵條、醬油、牙膏、玉米罐、文具組等愛心物資，更有台南市開元寺慈愛醫院副院長林易煌醫師義診、義剪、李家宴席外燴李信興主廚提供餐點滷麵等，帶給春日鄉親一個充滿關懷的假日。

這次活動發起人之一的台南市南原青工會長伍宗康表示，希望藉由本次把愛傳遞出去活動，能幫助那些確實需要關懷的屏東春日鄉偏鄉部落的175戶弱勢邊緣戶家庭，讓他們可以愉悅的過新年，體認到人間處處有愛。

府城青工總會長李中遵表示，雖然大環境經濟不景氣，但社會上仍有許多有愛心的企業或個人，願意付出一己之力幫助需要的人；也希望這份新年禮物能讓更多家庭感受到過年喜氣，減輕家裡經濟壓力。

春日鄉民代表周陳文彬表示，歲末關懷迎新春是一個匯集眾人力量的活動，短短一個月的時間已累計有100個愛心單位、企業及個人響應，以春日鄉公所提供邊緣戶名冊，共同合作讓資源使用得到最大效益。

瑞盟實業有限公司董事長王士晉說，今年雖然集結不少的愛心物件，但這對弱勢者的協助仍是不足的，個人力量有限，社會力量無窮，期盼各界能正視角落需要關懷的人，並能伸出援手，雪中送炭，也希望大家多鼓勵親友，持續共同行善布施，關懷社會，扶助弱勢，讓社會更温暖更詳和。