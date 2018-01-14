路透社報導，委內瑞拉左派政府的成員與反對派領袖，於13日在多明尼加共和國結束最新一輪談判，雙方未能就解決國內的政經危機達成協議。

不過雙方表示，他們已取得進展，只是需要更多時間，並宣布將於18日在多明尼加共和國展開下一輪談判。

13日的結果使得委內瑞拉政府與反對派之間的僵局再度延長，雙方數年來嘗試達成協議皆告失敗。儘管如此，領導協商的多明尼加總統梅迪納(Danilo Medina)仍對剛結束的協商進展表達樂觀。

梅迪納在談判結束後的記者會上表示，「儘管我們已取得極重要的進展，我們還有必須討論的未定議題。」

相關討論也有來自玻利維亞、智利、墨西哥與尼加拉瓜等國的代表參與。

委內瑞拉與會雙方並未詳述他們是在哪一方面取得進展。

在數百萬委內瑞拉人面臨食物與基本物資短缺問題的同時，反對派領袖要求委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)接受海外人道援助，並釋放數百名被關押的政治犯。

委內瑞拉政府方面則希望，反對派能幫助推動解除美國總統川普(Donald Trump)政府去年對委國發動的制裁。