時代力量推動憲改、最低工資、勞基法公民投票，今天(14日)展開連署活動，訴求公民制憲、重審勞基法、制定最低工資法。立委黃國昌在台北市的連署活動現場表示，時代力量開設的公投連署網站不斷遭受「網軍」攻擊，無法正常運作，直斥這種「暗黑勢力」要阻止公投，不願讓台灣人民發聲。



時代力量14日在台北市、新北市等地發起「憲政改革」、「最低工資法」、「勞基法複決」等3項公投連署活動，立委徐永明率領工作人員一起高喊「推動公民制憲」、「退回修惡勞基法」、「保障最低工資」等口號。

時力立委黃國昌表示，政治人物開了支票與做出承諾之後，卻一再擺爛推延時，人民還剩下什麼樣的武器？時代力量發起公民投票，呼籲所有認同人民做主、拒絕修惡勞基法的民眾都站出來響應，黃國昌說：『(原音)這個行動絕對不是任何個人、任何政黨所能單獨完成，必須藉由更多朋友的參與才能讓這件事情實現。』

黃國昌還指出，日前召開記者會宣布推動公投之後，時代力量的網站便遭受網軍攻擊，時力IT人員必須努力進行修復工作，黃國昌說：『(原音)不知道哪裡還繼續存在著這樣「暗黑的勢力」，不願意讓台灣人民公投、不願意讓台灣人民發聲，時代力量的網站馬上遭受網軍的攻擊，我們所開設公民投票連署的網站，過去這段時間不斷遭受攻擊，沒有辦法正常運作。』

推動勞基法公投的台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟(醫勞盟)表示，加班換補休、輪班間隔8小時的新規定，都將影響勞動權益，相關條文有必要做出改變。