竹市親子遊藝課程中央社 (2018-01-14 16:50)
新竹市政府推出親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營13日登場，邀請藝術家張立曄（後排右）帶領大小朋友手作可愛動物。（新竹市文化局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月14日
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