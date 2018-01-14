台中大車站計畫15日動工 重塑站區都心中央社 (2018-01-14 16:50)
台中市政府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，工程15日將開工，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分兩階段進行。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月14日
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