兩棲蛙兵戰舞 金門馬拉松亮點中央社 (2018-01-14 16:50)
2018金門馬拉松競賽組賽事14日在國立金門大學登場，大會特別邀請兩棲蛙兵演出戰舞，成為金門馬拉松主舞台的亮點，民眾和選手驚豔不已。中央社記者黃慧敏攝 107年1月14日
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