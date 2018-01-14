時代力量籲推公投退勞基法中央社 (2018-01-14 16:50)
時代力量立委徐永明（中）、黃國昌（右2）等人14日走上台北街頭，推動憲政改革、最低工資法、勞基法複決3項公投連署活動，呼籲民眾站出來守護勞權。中央社記者裴禛攝 107年1月14日
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