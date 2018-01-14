中市府推台中大車站計畫 15日動工中央社 (2018-01-14 16:50)
配合鐵路高架化，台中市政府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域，工程15日將開工，預計8月中旬完工。圖為示意圖。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月14日
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