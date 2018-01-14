金門馬拉松 海龍蛙兵吸睛中央社 (2018-01-14 16:10)
2018金門馬拉松競賽組賽事14日在國立金門大學登場，除了國內外選手，最吸睛的就屬金門防衛指揮部海龍蛙兵，他們整齊劃一的步伐和雄壯威武的氣勢，振奮人心。中央社記者黃慧敏攝 107年1月14日
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