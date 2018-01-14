（中央社記者范正祥台北14日電）新版公投法通過，門檻大幅降低，民間團體決定結合2018年底大選，推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」。



「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」與「2020東京奧運台灣正名行動小組」，明天將於台大校友會館舉辦「2020東京奧運台灣正名公投記者會」，公布公投主文。



2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一、台灣團結聯盟黨主席劉一德今天表示，將「中華台北隊」正名為「台灣隊」的訴求，無關政治和黨派，社會各界也都呼籲很久了，這是大家的事，希望全民一起來參與。



劉一德指出，許多民間團體，早在公投法未修正前就已主張推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」，並且呼籲立法院和政府，能夠盡快下修公投門檻，讓人民自己決定，透過奧運正名，讓台灣走向正常國家。以台聯為例，過去不僅下鄉到各縣市推動，甚至還組團遠赴日本遊說。



2020東京奧運台灣正名行動小組表示，新版公投法通過，門檻大幅降低，讓人民有機會透過由下而上的力量，推動各項改革，「體育改革從正名開始」。1070114