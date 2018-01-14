中市府推台中大車站計畫 15日動工中央社 (2018-01-14 15:37)
（中央社記者蘇木春台中14日電）配合鐵路高架化，台中市政府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，其中台中車站廣場工程推動期間，歷經都市設計審議及交通維持計畫等問題，15日將開工，預計8月中旬完工。
台中市建設局長黃玉霖今天表示，未來台中車站廣場工程將改善整體都市景觀，廣場將設置舖面、植栽綠化，也進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域。
黃玉霖說，因應鐵路高架化第二階段通車，「台中車站廣場工程」之前由鐵路改建工程局中部工程處代辦，在民國105年12月6日開工，期間因都市設計審議及交通維持計畫遲未能通過，導致工程停工，施工廠商因停工提出解約。
台中市建設局與鐵工局去年終止「台中車站廣場設計、施工」委託代辦，由台中市政府接收辦理，並重新發包，工程經費約新台幣1億1800萬元，15日將開工。
台中市建設局說明，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分兩階段進行。
第一階段15日進場，施作A、B、C工區，預計今年5月20日完成；第二階段則進行D、E工區施作，配合開放已完成工區供通行使用，預計今年8月中旬完工。1070114
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鮮肉貓罐頭．罐頭．台糖 鳳梨罐頭．purepet 狗罐頭．秋刀魚罐頭．美味關係 罐頭．PICASSO 罐頭．沙丁魚罐頭．ZARATA 罐頭．Zakka 罐頭．鮪魚罐頭．鮪魚片 罐頭．樂雅 罐頭．鰻魚 罐頭．寶路 狗罐頭．狗罐頭．ziwipeak 罐頭．寵物罐頭．狗罐頭 400g．puku 罐頭．進口 罐頭．Kitty 罐頭．鮑魚 罐頭．罐頭造型．雞肉罐頭．寶路 罐頭．玉米罐頭．蔬菜 罐頭．什錦水果罐頭．罐頭 行動 電源
- Disney迪士尼系列金飾 彌月金飾五件式禮盒-可愛天生一對款(
- 【CHENSON】真皮 蓬鬆空氣感流蘇4Way後背包 黑(W11512-3)
- 【文創集】庫瑪 時尚亞麻布4尺長沙發椅凳(二色可選)
- 【ILEY 伊蕾】都會條紋印花上衣魅力價商品(黑)
- 【COACH】立體馬車防刮氣質扣式長夾-暗紅色
- 【J-TECH】GI-7 大型裝備攜行袋-1000D
- 三宅一生BAO BAO ISSEY MIYAKE LUCENT 紫色漆亮萬用包(4x6)
- 麥雪爾 經典多色格紋休閒襯衫
- Folli Follie Beautime 晶鑽女錶-白x玫瑰金/32mm WF1B022BD
- 【英萊斯克InLask】流行復古系列 四輪溜冰鞋(粉紅條紋)
空軍採購魔法和雲母飛彈 法商違約遭罰【中央社】
本報透視集--劉世芳棄選 高雄初選陷亂局【中央網路報】
高醫新校長出爐 校友反黑箱將另選【中央社】
三兄弟事業打拚有成 建廟還願（1）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》