（中央社記者蘇木春台中14日電）配合鐵路高架化，台中市政府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，其中台中車站廣場工程推動期間，歷經都市設計審議及交通維持計畫等問題，15日將開工，預計8月中旬完工。



台中市建設局長黃玉霖今天表示，未來台中車站廣場工程將改善整體都市景觀，廣場將設置舖面、植栽綠化，也進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域。



黃玉霖說，因應鐵路高架化第二階段通車，「台中車站廣場工程」之前由鐵路改建工程局中部工程處代辦，在民國105年12月6日開工，期間因都市設計審議及交通維持計畫遲未能通過，導致工程停工，施工廠商因停工提出解約。



台中市建設局與鐵工局去年終止「台中車站廣場設計、施工」委託代辦，由台中市政府接收辦理，並重新發包，工程經費約新台幣1億1800萬元，15日將開工。



台中市建設局說明，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分兩階段進行。



第一階段15日進場，施作A、B、C工區，預計今年5月20日完成；第二階段則進行D、E工區施作，配合開放已完成工區供通行使用，預計今年8月中旬完工。1070114