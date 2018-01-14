川普廢追夢人被擋 美恢復受理申請中央廣播電台 (2018-01-14 14:47)
路透社報導，在法院下令阻止美國政府終止「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)之後，美國移民當局13日表示，他們將恢復依據該辦法受理申請。
DACA又名「追夢人計畫」。這項辦法是於2012年歐巴馬(Obama Barack)擔任美國總統時所訂定，讓幼年就被非法帶進美國的人，得以躲過被遣返的命運。
美國公民與移民事務局(U.S. Citizenship and Immigration Services)在網站上表示，先前依DACA辦法獲得保護的人，可以依據該辦法被取消前的規定辦理更新。
川普政府於去年9月取消DACA計畫，並打算在今年稍晚完全廢止該計畫，但美國法院於11日暫時凍結川普廢除DACA的決定。目前國會正在辯論是否要制定新法案，來給予這類移民合法地位。
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