在美國總統川普(Donald Trump)勉強同意持續對伊朗解除核子制裁之後，伊朗國營電視台報導，總統魯哈尼(Hassan Rouhani)於今天(14日)表示，美國未能破壞德黑蘭(Tehran)政府與世界強國達成的核子協議。魯哈尼並稱讚這份協議代表伊朗「長久的勝利」。

不過，川普也於12日對簽署該協議的歐洲國家發出最後通牒，要求大家一起來修正伊朗核子協議的「恐怖缺陷」，否則就等著美國退出協議。

儘管川普一再批評這份核子協議，但歐盟(EU)、英國、法國和德國都團結一致表示力挺。

魯哈尼今天則在國營電視台現場直播的演講中表示，「美國政府破壞核協議失敗…儘管川普不斷努力，仍未能破壞它…這份協議代表伊朗長久的勝利。」

川普12日同意最後一次簽下中止制裁令，給予美國與歐洲盟友有修改協議的最後機會。但伊朗當局表示這份核子協議不容協商，伊朗會持續堅守協議，只要各簽署國也遵守。然而一旦華府退出，伊朗就會「撕毀」協議。

依據這份協議，伊朗同意限制本身的核子計畫，以交換各國解除對伊朗的多數制裁。