統一獅隊春訓起跑（3）中央社 (2018-01-14 15:50)
中華職棒統一獅隊春訓14日搶先起跑，在台南市南英商工舉行開訓典禮，總教練黃甘霖以年度口號Number One勉勵選手。中央社記者張新偉攝 107年1月14日
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