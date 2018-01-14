世界排名74的我國網球一哥盧彥勳，今天在臉書粉絲團宣布，右肩傷勢雖然有好轉，但是為求謹慎，還是決定放棄今年的澳洲網球公開賽，希望可以在今年3月賽季復出。



盧彥勳表示非常遺憾和可惜，很不想放棄每一次參加比賽的機會，尤其是四大公開賽，即便是對上超強的對手如西里奇，沒傷打起來都得拼盡全力，才有些許的機會取勝，更何況有傷在身。但自己也深深知道，每次能站上四大賽的球場，不管勝敗，就是增加台灣曝光的機會，這也是為什麼自己和團隊這星期來不斷的努力，希望能有機會站上四大賽的球場，代表台灣和世界最頂尖的選手拼戰。無奈盧彥勳肩傷還沒痊癒，還是宣布退出澳網。



