外界看好澳網衛冕 費爸：我年紀大了中央社 (2018-01-14 15:16)
（中央社墨爾本14日綜合外電報導）衛冕冠軍費德瑞今天表示他年紀大了，不該被當作澳洲網球公開賽奪冠熱門，對手納達爾和喬科維奇等人該更受關注才是。
法新社報導，36歲的費爸已是4個孩子的爹，生涯曾拿下19座大滿貫冠軍。
今年費爸身體狀況良好，反倒西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）都是負傷參賽。
但費德瑞說自己不年輕了，也將是第19次出戰澳網，他希望外界別再看好他會奪冠。
目前世界排名第2的費爸說：「我帶點年紀了，覺得大家不要把我視為奪冠熱門，只因我不認為一個36歲的球員還該被當熱門，真的不該了。」
「所以我就是輕鬆打，你懂的，生涯步入尾聲了。」
費德瑞說，納達爾過去一年表現亮眼，喬科維奇曾6度在澳網封王，瓦林卡（Stan Wawrinka）傷後回歸，可能都會打出不錯成績，正如他去年休戰半年回墨爾本打球時狀態頗佳。
路透社報導，儘管又老了一歲，費爸今年封王呼聲更高，他自己也說身體恢復狀況「超好」。（譯者：中央社梁元齡）1070114
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日職【NOWnews今日新聞】
人物|有他有詹皇就一定有故事!這瘋子也挺迷人【北京新浪網】
曝馬刺軟核曾要求被交易 波波維奇回應太霸氣【北京新浪網】
曝羽生結弦女友理想型是新垣結衣 粉絲：去整容【北京新浪網】
4093支日本高中夢想稱霸全國 而中國學校卻禁止踢球?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》