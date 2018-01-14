（中央社記者謝靜雯台南14日電）中華職棒今年賽程北重南輕，Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊主場全排在北部，獅隊約7成主場排在高雄、台南，加上中信兄弟隊，今年南部場次僅剩47場，花蓮可能僅獅隊安排主場賽事。



Lamigo桃猿隊今年主場賽事依然維持60場都排在桃園棒球場，悍將隊落腳新莊棒球場，今年主場賽事也全排在新莊，兄弟隊目前暫定洲際棒球場的主場賽事51場，天母棒球場約有6場，高雄澄清湖棒球場僅剩3場。



新竹棒球場和斗六棒球場今年都在整修，嘉義棒球場因為球員休息區不完備，今年也沒有球隊有意願安排主場賽程。



獅隊領隊蘇泰安表示，獅隊目前規劃主場台南棒球場將安排約29、30場比賽，澄清湖棒球場約為14、15場，但兩個場地加起來大概就是44場，至於東部花蓮，今年可能安排5場主場賽事，但會盡量排在同一週，另外新莊將有5場、天母棒球場則約6場主場賽事。



台東棒球場燈柱完工，解決夜間照明問題，今年原本有討論職棒是否有機會回台東，蘇泰安表示，時程上來不及，今年應該不會安排。1070114