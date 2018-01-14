中職新球季賽程南部僅47場 花蓮恐剩獅隊中央社 (2018-01-14 15:01)
（中央社記者謝靜雯台南14日電）中華職棒今年賽程北重南輕，Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊主場全排在北部，獅隊約7成主場排在高雄、台南，加上中信兄弟隊，今年南部場次僅剩47場，花蓮可能僅獅隊安排主場賽事。
Lamigo桃猿隊今年主場賽事依然維持60場都排在桃園棒球場，悍將隊落腳新莊棒球場，今年主場賽事也全排在新莊，兄弟隊目前暫定洲際棒球場的主場賽事51場，天母棒球場約有6場，高雄澄清湖棒球場僅剩3場。
新竹棒球場和斗六棒球場今年都在整修，嘉義棒球場因為球員休息區不完備，今年也沒有球隊有意願安排主場賽程。
獅隊領隊蘇泰安表示，獅隊目前規劃主場台南棒球場將安排約29、30場比賽，澄清湖棒球場約為14、15場，但兩個場地加起來大概就是44場，至於東部花蓮，今年可能安排5場主場賽事，但會盡量排在同一週，另外新莊將有5場、天母棒球場則約6場主場賽事。
台東棒球場燈柱完工，解決夜間照明問題，今年原本有討論職棒是否有機會回台東，蘇泰安表示，時程上來不及，今年應該不會安排。1070114
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CASIO G-SHOCK概念GZE-1 運動相機
- 【ASUS 華碩】NEW ZenPad 10 Z301M 10.1吋 4核心 平板電腦(
- 【SWAROVSKI 施華洛世奇】Guardian雙色心型愛心水晶玫瑰金
- HITACHI 日立 4-5坪 定頻冷專型一對一分離式冷氣 RAC28UK/R
- 【Stanley】美國 史丹利 STANLEY 18V 鋰電砂輪機 STCT1840N
- SONY 炫彩燈光無線防水藍牙喇叭 SRS-XB30
- House Door 吸濕排濕表布 4cm厚Q彈乳膠床墊全能組-單大3.5
- 【Booq】Boa nerve 潛隱暗黑 15 吋信差包(黑色)
- 德國OFFERMANN-Tosca系列-淬鍊品味素色簡約手拿包-酒紅色
- DELSEY-BELMONT-25吋行李箱-003840820
日職【NOWnews今日新聞】
人物|有他有詹皇就一定有故事!這瘋子也挺迷人【北京新浪網】
曝馬刺軟核曾要求被交易 波波維奇回應太霸氣【北京新浪網】
曝羽生結弦女友理想型是新垣結衣 粉絲：去整容【北京新浪網】
4093支日本高中夢想稱霸全國 而中國學校卻禁止踢球?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》