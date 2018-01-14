▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／吳政紘攝）

統一獅今(14)日在南英商工進行春訓的開訓典禮，總經理蘇泰安也在致詞時勉勵球員們潔身自愛，強調「紀律的重要性」，要大家一起共同來維護球團以及中職的形象。

蘇泰安認為去年球隊拿下年度第二成績，雖然未能闖進總冠軍戰，但拼戰精神已值得給予肯定，但仍有需要檢討和改進的地方，而前內野手林志祥在去年8月掀起的桃色風波，就是球隊之後要避免再度發生的事件。

林志祥去年遭媒體爆出和多名女子發生婚外情，鹹溼對話和裸照等都被流出，球季之後又陸續有多名中職選手因為私生活不檢而被媒體批露。蘇泰安藉此告誡球員「自律自身的行為」，要珍惜能打球的機會。

而總教練黃甘霖則是表示去年是很有收穫的一年，所有球員都是他心中的英雄，雖然幸運女神沒有站在球隊這邊，但他勉勵球員在今年「一定要討回來」。

「去年對於統一獅來說是很有收穫的實際，想贏的企圖心，或許最終在季後賽結束後，看見選手不甘心眼淚，但在我的心目中每個人都是英雄，讓去年的殘念，成為我們挑戰的目標，或許訓練是很苦的，但讓我們一起全力以赴為了自己，也感謝球團去秋訓聘請外籍教練，讓選手受益良多。新的球季希望選手和教練持續建立良好的雙向溝通，從過程中學習做好準備，機會是留給準備好的選手，一起挑戰球隊年度目標NUMBER ONE，拿下2018年總冠軍榮耀。」