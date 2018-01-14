中華職棒／去年8轟創新高 朱元勤獲球團頒突破獎NOWnews今日新聞 (2018-01-14 14:50)
陳傑憲、朱元勤及陳韻文獲總經理蘇泰安頒贈「淬鍊、突破、精進」勉勵
2013年統一獅墾丁春訓起，總經理蘇泰安以「淬鍊、突破、精進、卓越」勉勵選手，回首前一年個人選手成績成績，球隊在春訓開訓典禮，特頒此獎項，也成為歷年傳統，也代表球團肯定選手在各方面帶給球隊幫助與貢獻。
今年春訓開訓由總經理蘇泰安特別頒贈「淬鍊」、「突破」、「精進」三大獎項，其中陳傑憲在2017年出賽場數、打席數、安打都是個人生涯成績最高，其中單季169支安打，創下隊史單季最高紀錄，無論攻守表現表現突出，榮獲頒贈「淬鍊」獎項。陳傑憲表示：「感謝教練團讓我擁有許多出賽機會，才能打握每一次機會，繳出好的成績。新的一年，希望自己在攻守能夠穩定，才能回報教練團給予的機會。」
2011年加盟獅子軍朱元勤，去年獲得教練團重要，各項攻守成績都顯著進步，其中單季8支全壘打創下個人新高，雖然近年新秀崛起，但朱元勤把握每一次出賽機會，打出亮眼攻守成績，勇於挑戰突破自我，獲得球團肯定，獲頒「突破」獎項。榮獲獎項的朱元勤，心情有點意外，感性的表示：「感謝公司對於自己好表現的肯定，也謝謝教練團給予我正向鼓勵，讓自己收穫很多，相信今年在大家一起努力下，一定也會很不一樣，去年挑戰年度目標總冠軍的最後一哩路，雖然失敗樂，但今年我們一定會齊心完成。
2017年是陳韻文職棒第三年球季，也扛下獅子軍牛棚重要防線，單季繳出3勝3敗，中繼點11次、救援成功11次，防禦率3.60，較前一年成績更加穩定及進步，成為獅子軍牛棚重要戰力，球團肯定陳韻文進步與成長，獲頒「精進」獎項。陳韻文表示：「謝謝教練團對我的信心，持續讓我扛下後援角色，更要感謝是在我身後的隊友，是我最大的後盾，讓我能無後顧之憂表現，才能有去年的成績。
關鍵字：
上一則：統一獅隊春訓起跑（1）
下一則：統一獅隊春訓起跑（1）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 德國OFFERMANN-Tosca系列-都會時尚拉鍊式素色長夾-桃紅色
- Manfrotto New Befree Color 自由者旅行腳架雲台套組-彩色
- 【果之家】紐西蘭空運甜蜜櫻桃9.5row/28-30mm禮盒1盒(2KG/
- COACH 草寫Logo緹花織紋大提肩兩用包(栗色)
- MICHAEL KORS ARIANA 尼龍肩背托特包-石墨灰(大)
- 【LEKI】MICRO VARIO CARBON AS 泡棉中握把快扣可折疊登山
- KIEHLS契爾氏 深夜奇肌修護精露50ml-國際航空版
- (任選1套) 飾家頂級加大活性絲柔棉六件式兩用被床罩組台灣
- Folli Follie Donatella 璀璨水鑽羅馬亮采女錶-銀x橘/34mm
- 【贈7-11商品卡1000元★Panasonic國際牌】22kg變頻單槽洗衣
日職【NOWnews今日新聞】
人物|有他有詹皇就一定有故事!這瘋子也挺迷人【北京新浪網】
曝馬刺軟核曾要求被交易 波波維奇回應太霸氣【北京新浪網】
曝羽生結弦女友理想型是新垣結衣 粉絲：去整容【北京新浪網】
4093支日本高中夢想稱霸全國 而中國學校卻禁止踢球?【北京新浪網】