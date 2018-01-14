▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／黃建霖攝）

統一獅隊今(14)日舉行開訓典禮，會後領隊蘇泰安在受訪時也談及了球隊薪資以及今年球季場次的問題，在富邦今年將入主新莊棒球場的情況下，統一在南部的場次有望達到7成。

統一去年在台南棒球場共安排27場比賽，上半季只安排6場，下半季增為21場；此外澄清湖有3場、嘉義5場、斗六6場、花蓮4場、洲際3場、新竹7場、新莊5場。

而在今年統一獅台南主場場次將增加到29場左右，而高雄澄清湖棒球場的場次也確定會比去年還多，花東方面，由於台東球場進度上應該來不及，所以應該以花蓮球場為主，細節上還在確認。

此外，北部方面新莊和天母兩球場預計將排10場左右，而斗六和新竹則是沒有場次。