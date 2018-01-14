▲統一領隊蘇泰安。（圖／黃建霖攝）

統一獅在今(14)日舉辦開訓典禮，而至於球員及教練團目前的薪資談的如何？領隊蘇泰安在受訪時表示，現在至少都已經談過一輪了，球隊整體薪資確定是上揚的。

「薪水都是我親自來談的，溝通時間較長，目前已經談完6成了。」蘇泰安指出，因為有些合約有細節上的問題，所以花了較多的時間，希望能盡快達達成共識。

至於洋將分面，目前統一有4個候選人，且4人都是新面孔、位置都是先發投手，蘇泰安表示有兩個人選有機會在近期確認，最快二月初就能報到。

而去年取得13勝10負、防禦率4.17的球隊王牌布魯斯，目前有在接洽，但球團尚未確定他是否在下個球季會繼續效力。