▲46歲的何慶燕拿下金門馬拉松女子全馬組國內冠軍。（圖／記者林志儒攝 , 2018.01.14）

來自台南蕭攏愛馬士跑團的何慶燕，14日在「2018金門馬拉松」締造個人最佳成績，以3小時02分31秒拿下女子全馬組國內冠軍，就算和國際選手相比總成績也僅次於肯亞選手以及大陸好手孫偉偉，尤其她在46歲之際還能屢屢突破個人最佳成績，令人相當佩服。

目前任教於台南佳里國中擔任體育老師的何慶燕，過去專項為籃球的她因傷復健而開始游泳，近年則是接觸跑團後開始迷上馬拉松：「我跑步不會去預設任何成績、也不會自我設限。」

越跑越有興趣的何慶燕成績也越來越亮眼，包含本次金門馬在內近三項賽事都突破了個人最佳成績，讓她賽後難掩激動情緒、數度哽咽：「這是我第二次來參加金門馬，我跑步從來就不會去想要跑出什麼成績，這次也一樣，只告訴自己要穩定地跑完。」

「能跑多少我就跑多少！這次又突破了我的最佳成績，以46歲的年齡來說我真的非常滿意！」即便因為工作和家庭的關係讓訓練更為艱難，但何慶燕仍會繼續不設限地跑下去。