▲李易勳拿下金門馬男子全馬組國內冠軍。（圖／記者林志儒攝 , 2018.01.14）

身為金門在地代表，李易勳並沒有在鄉親面前「落氣」，14日於「2018金門馬拉松」以2小時41分43秒的成績拿下男子全馬組國內冠軍，賽後相當平常心看待的他則表示自己在同為金門的好手何盡平協助訓練下，自己的成績正逐漸穩定進步中。

來自金門的李易勳不僅是金門馬常客，更曾勇奪「Wings for life」國際路跑賽台灣站冠軍，更曾至挪威參賽，本次在金門馬雖未能突破個人最佳名次以及成績，但仍是國內所有選手之首。

對於自身成績感到不盡理想的李易勳賽後對於奪冠以平常心看待，不過也大讚金門馬的氣候相當舒適，並透露自己在同是金門出身、且為里約奧運國手何盡平的指導下，個人的成績有穩定的進步趨勢。

「學長這2年都有開訓練菜單給我練習，也常常回來指導，在他的訓練菜單之下我也進步很多。」李易勳也期盼能在何盡平的協助之下能夠再次突破個人最佳成績。

▲李易勳拿下金門馬男子全馬組國內冠軍。（圖／記者林志儒攝 , 2018.01.14）