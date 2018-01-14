被BWF世界羽球總會評選為2017年Top1的「世界球后」戴資穎接受印度媒體訪問，小戴認為去年最大的成就，就是首度在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽稱后。

戴資影目前參與印度超級聯賽，接受印度媒體訪問，認為去年是印度羽球蓬勃發展的一年，並談起印度兩大女戰將賽娜(Saina Nehwal)和辛度(PV Sindhu)，戴資穎將辛度視為強勁的對手，「她的扣殺強而有力，具有威脅。」

儘管戴資穎還未贏得奧運或是世錦賽冠軍，印度媒體仍認為戴資穎是超級賽歷史上最成功的球員之一，小戴在2017年贏得12座冠軍，其中5座來自超級賽。

而問起小戴2017年最大的成就是什麼，小戴直言是「全英公開賽。這是非常有聲望的賽事，被稱為小世界盃。能在此奪冠，達成了台灣羽球的另一個里程碑。」

小戴表示，「不僅只有世錦賽或奧運，每一個超級賽冠軍對我來說都很重要。我不知道其他人怎麼想，但我很高興我排在最前面，因為我可以享受特殊優惠，如果跟對手穿類似顏色的球衣，我可以不需要換衣服。」

小戴最後也提到了現正在參與印度聯賽，「對於那些想要推廣羽球的國家來說，聯賽是非常重要的。不僅可以培養潛力球員，還可以幫助球員的職業生涯。印度聯賽對我來說也是個很好的經驗。我有很偉大的團隊，還有像 HS Prannoy一樣棒的隊友。」