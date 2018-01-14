游雅君8年5冠 4連霸締造金門馬拉松賽史新紀錄NOWnews今日新聞 (2018-01-14 11:46)
世大運國手游雅君自2011年起就不曾在金門馬拉松缺席，14日更是率先衝線、以1小時22分05秒的成績拿下「2018金門馬拉松」女子半馬组冠軍、連續4年奪冠，且是8年內第5座冠軍到手，一舉超越前輩許玉芳成為賽史第一人。
由於教練許績勝正好是金門出身，游雅君每年都會參與金門馬賽事，今年參賽本以調整為主，但最終仍以連霸為目標：「原本只預設要跑進前3名，但跑到中途就覺得之前都拿過那麼多次了，今年也要把冠軍留下來！」
「成績算是有達到預期，目前都還在訓練的階段，這次參賽就是以賽代訓。」游雅君透露今年上半年主要目標賽事為3月的日本名古屋馬拉松，希望屆時能達到最佳狀態、突破個人最佳成績。
游雅君在2012年時便初次拿下金門馬女子半馬冠軍，接著自2015年起締造4連霸，賽會累積5冠已成為賽史第一人，且未來還有極大的機會持續刷新紀錄。
「金門馬的賽道很舒服、風景很漂亮，空氣也比較好，沿途我最喜歡慈湖的橋和古寧頭拱門，每次經過都會特地多看幾眼。」言談中流露出對於金門馬的喜愛，游雅君也表示只要自己仍在訓練便一定會再度參賽，盼能締造更好的成績。
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