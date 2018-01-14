澳職／林智勝再度炸裂 連4天開轟NOWnews今日新聞 (2018-01-14 11:50)
近況火燙的「大師兄」林智勝，真的擋都擋不住，他今（14）日在澳洲職棒戰場上又開轟，連續4天敲出全壘打，4局結束林智勝效力的俠盜隊以10:4領先王牌隊。
林智勝近況實在火燙，11日的比賽轟出雙響砲，單場狂灌6分打點，12日又轟出全壘打，昨天同樣開轟，今天他是在4局上登板打擊時，擊出左中外方向的陽春砲，連續4天開轟。
這發全壘打讓林智勝在澳洲職棒全壘打來到雙位數的10轟，而且他已經連續8場比賽有貢獻打點。
目前林智勝也和隊友Donald Lutz競爭全壘打王，不過Lutz此役在第1、3局都轟出全壘打，以12轟領先林智勝。
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