▲陳秉豐首度參賽便拿下金門馬男子半馬組冠軍。（圖／記者林志儒攝 , 2018.01.14）

世大運國手陳秉豐14日在「2018金門馬拉松」展現強勁實力，以1小時11分57秒的佳績拿下男子半馬组冠軍，生涯首度參加金門馬便一舉奪冠，賽後更表示自己在歷經世大運洗禮後藉由跑步找到了新的人生目標。

「其實我在3、4年前就一直很想參加金門馬，但每次都沒有報名到，今年是第一次參加。」陳秉豐表示首度參賽對於路線相當陌生，因此十分專注於賽道，不過金門馬的賽事比起來相當舒服，無論是風力或者是溫度都相當宜人，本次完賽雖未創下個人最佳，但也已經是近幾個月來最好的成績。

談及世大運後個人最大的改變，陳秉豐坦言自己一度因為經濟壓力而考慮放棄選手身分，但在去年5月成功達標、披上國手戰袍後便開始有了新的想法：「在最後一刻達標後便覺得只要不放棄、就一定會有機會，而家裡也在世大運過後漸漸支持我繼續跑下去！」

「以前的我不知道目標在哪裡，現在則會因為跑步而有了人生的目標和興趣。」陳秉豐表示：「會因為想要進步而多找資料、多讀點書，為了出國比賽英文、日文也都會提升，這些都是跑步帶給我的改變和收穫。」

陳秉豐表示今年上半年的目標賽事為2月的日本香川丸龜馬拉松：「去年因為狀況不佳退賽，今年希望能一圓完賽夢想，突破個人最佳成績。」而因為跑步而找到人生目標的他也會持續苦練，未來將會以2020年東京奧運、甚至2024年奧運為目標努力。