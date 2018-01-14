路跑／首參賽便奪冠 陳秉豐跑出全新目標NOWnews今日新聞 (2018-01-14 11:50)
世大運國手陳秉豐14日在「2018金門馬拉松」展現強勁實力，以1小時11分57秒的佳績拿下男子半馬组冠軍，生涯首度參加金門馬便一舉奪冠，賽後更表示自己在歷經世大運洗禮後藉由跑步找到了新的人生目標。
「其實我在3、4年前就一直很想參加金門馬，但每次都沒有報名到，今年是第一次參加。」陳秉豐表示首度參賽對於路線相當陌生，因此十分專注於賽道，不過金門馬的賽事比起來相當舒服，無論是風力或者是溫度都相當宜人，本次完賽雖未創下個人最佳，但也已經是近幾個月來最好的成績。
談及世大運後個人最大的改變，陳秉豐坦言自己一度因為經濟壓力而考慮放棄選手身分，但在去年5月成功達標、披上國手戰袍後便開始有了新的想法：「在最後一刻達標後便覺得只要不放棄、就一定會有機會，而家裡也在世大運過後漸漸支持我繼續跑下去！」
「以前的我不知道目標在哪裡，現在則會因為跑步而有了人生的目標和興趣。」陳秉豐表示：「會因為想要進步而多找資料、多讀點書，為了出國比賽英文、日文也都會提升，這些都是跑步帶給我的改變和收穫。」
陳秉豐表示今年上半年的目標賽事為2月的日本香川丸龜馬拉松：「去年因為狀況不佳退賽，今年希望能一圓完賽夢想，突破個人最佳成績。」而因為跑步而找到人生目標的他也會持續苦練，未來將會以2020年東京奧運、甚至2024年奧運為目標努力。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SAMSUNG三星 65吋 尊榮 UHD 液晶電視 UA65MU7000WXZW
- AF a&f Abercrombie & Fitch 帽T 灰色 0354
- 【Guerlain 嬌蘭】花草水語 柑橘羅勒淡香水125ml(部落客推
- CamFi卡菲機頂外接套裝組For Nikon
- 【SWAROVSKI 施華洛世奇】CIRCLE璀璨水晶鏤空圓形玫瑰金耳
- 【勝崎生鮮】日本A5純種黑毛和牛凝脂霜降火鍋肉片10盒組(20
- 【COACH】小包款-金屬馬車防刮手提肩背托特包(黑)
- ASSARI-本田房間組二件(床箱+3抽床底)單大3.5尺
- Canon IXUS 190 內建Wi-Fi/NFC時尚隨身機(公司貨)32G電池組
- 【COACH】荔枝皮革舒適背帶後背包(黑)
日職【NOWnews今日新聞】
人物|有他有詹皇就一定有故事!這瘋子也挺迷人【北京新浪網】
曝馬刺軟核曾要求被交易 波波維奇回應太霸氣【北京新浪網】
曝羽生結弦女友理想型是新垣結衣 粉絲：去整容【北京新浪網】
4093支日本高中夢想稱霸全國 而中國學校卻禁止踢球?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》