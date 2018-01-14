台灣男單一哥盧彥勳原預計在15日開打的澳洲公開賽首輪交手賽會第六種子克羅埃西亞的Marin Cilic，這也是盧彥勳第13度征戰澳網會內賽，不過日前冬訓時右肩不慎受傷，經過多日考量加上今(14)日測試後，決定退賽，盼三月回歸。

盧彥勳退賽臉書全文：

盧彥勳今天在澳洲墨爾本，和教練Danai Udomchoke 測試練習一個小時候，經過整個教練及運動傷害防護團隊的評估後，為了保險起見，還是決定退出這一次2018年澳洲公開賽。

盧彥勳表示非常遺撼和可惜，很不想放棄每一次參加比賽的機會，尤其是四大公開賽，即便是對上超強的對手如西里奇，沒傷打起來都得拼盡全力，才有些許的機會取勝了，更何況有傷在身。但自己也深深知道，每次能站上四大賽的球場，不管勝敗，就是增加台灣曝光的機會，這也是為什麼自己和團隊這星期來不斷的努力，希望能有機會站上四大賽的球場，代表台灣和世界最頂尖的選手拼戰。

今天測試後，經過綜合考量，雖然這星期肩傷在 長庚運動醫療社群及澳洲公開賽ATP防護員和醫生一起努力之下，已漸漸好轉許多。但團隊考量以目前恢復的狀況，要打完五盤高強度的賽事，風險很大，且目前才賽季剛開始。所以決定讓盧彥勳多一點時間，讓肩傷恢復更完全後，經過訓練，再重新出來比賽，對盧彥勳的職業生涯延續，會是一個比較正確的選擇。所以決定退出本屆澳洲公開賽。盧彥勳和團隊，接下來會更積極的治療復健和訓練，希望能趕上三月份開始的 印帝安納威爾斯大師賽及邁阿密大師賽。