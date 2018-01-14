MLB／牛棚表現不佳 雙城簽下第3名後援投手NOWnews今日新聞 (2018-01-14 11:33)
大聯盟雙城隊持續補強牛棚投手，據傳他們以2年1675萬美元，簽下自由球員Addison Reed。
去年球季雙城後援投手表現不佳，防禦率4.40，是全聯盟排名第22名，雙城隊在球季結束後已經補進2名牛棚投手，上周才從自由市場中簽下Fernando Rodney和 Zach Duke。
Reed在去年球季原先效力大都會隊，後來被送到紅襪隊，整季共出賽77場，戰績2勝3敗，21次救援機會拿下19次救援成功，防禦率2.84。
去年球季雙城以85勝77敗搶下一張外卡，成為史上第一支前一年百敗，隔年進入季後賽的球隊，不過團隊後援投手表現不佳，因此在休季期間補牛棚是雙城球團首要任務。
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