去年球季拿下世界大賽冠軍的休士頓太空人隊，為補強先發投手和海盜隊交易，得到王牌先發Gerrit Cole，太空人送出包含Joe Musgrove在內的4名選手。

這樁交易案雙方進展相當快速，原本傳出太空人會送出Derek Fisher，搭配自家農場排名前2名的外野手Kyle Tucker或右投Forrest Whitley其中一名頂級新秀。

這次交易海盜得到投手Joe Musgrove和Michael Feliz、內野手Colin Moran以及外野手Jason Martin。Moran是前景相當看好的新秀，他去年在3A打擊率3成08、上壘率3成73長打率5成43，轟出18發全壘打，在去年球季也轟出大聯盟生涯首轟。

去年球季27歲的Cole戰績12勝12敗，防禦率4.26，是5年來最高的一年，他還要再2個球季才會成為自由球員，今年年薪為675萬元美金。