MLB／太空人4換1 得到海盜王牌先發NOWnews今日新聞 (2018-01-14 10:54)
去年球季拿下世界大賽冠軍的休士頓太空人隊，為補強先發投手和海盜隊交易，得到王牌先發Gerrit Cole，太空人送出包含Joe Musgrove在內的4名選手。
這樁交易案雙方進展相當快速，原本傳出太空人會送出Derek Fisher，搭配自家農場排名前2名的外野手Kyle Tucker或右投Forrest Whitley其中一名頂級新秀。
這次交易海盜得到投手Joe Musgrove和Michael Feliz、內野手Colin Moran以及外野手Jason Martin。Moran是前景相當看好的新秀，他去年在3A打擊率3成08、上壘率3成73長打率5成43，轟出18發全壘打，在去年球季也轟出大聯盟生涯首轟。
去年球季27歲的Cole戰績12勝12敗，防禦率4.26，是5年來最高的一年，他還要再2個球季才會成為自由球員，今年年薪為675萬元美金。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 微星B250平台「i5快閃小魔龍」i5-7400四核心Optane激速電腦
- 【beurer 德國博依】寶貝足部去角質機 MP 55
- 【AT美國旅行者】25吋Technum防刮飛機輪可擴充TSA海關鎖行
- Canon EOS M3 15-45mm STM 變焦鏡組(公司貨)-黑色
- (任選1套) 飾家頂級加大活性絲柔棉六件式兩用被床罩組台灣
- 【文創集】庫瑪 時尚亞麻布單人沙發椅/餐椅(二色可選)
- 【BROOKS】CANOPY 防風防水外套 瀝青灰/紅(211090024)
- PORTER - 旅人視覺NIFTY中型輕巧斜背包 - 黑
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive光動能 輕量超薄腕錶-39mm(AR113
- OLYMPUS Tough TG-5 定義強悍防水機-黑色*(平輸中文)
日職【NOWnews今日新聞】
人物|有他有詹皇就一定有故事!這瘋子也挺迷人【北京新浪網】
曝馬刺軟核曾要求被交易 波波維奇回應太霸氣【北京新浪網】
曝羽生結弦女友理想型是新垣結衣 粉絲：去整容【北京新浪網】
4093支日本高中夢想稱霸全國 而中國學校卻禁止踢球?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》