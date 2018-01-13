01 切爾西VS萊切斯特城 3 複選3/1

切爾西[3]近三場聯賽、足總杯和英聯杯三項賽事三連平，聯賽衛冕冠軍22輪14勝4平4負僅積46分排名第三，落後榜首16分之多，主場8勝1平2負戰績不俗；萊切斯特城[8]近七場賽事1勝3平3負亦是低迷不輟，聯賽8勝6平8負排名第八，客場3勝4平4負不算太差。往績切爾西 16勝6平4負，其中主場9勝3平1負佔優，本季首回合客場2-1獲勝。歐指99家平均1.28 5.62 10.44↓和亞盤主讓球半0.83低水盤勢虛高。威廉.希爾1.25↓ 6.00↑ 11.00↑與立博1.29↓ 5.50↑ 11.00↑平負兩項趨升極易加劇主勝熱門。足彩單選3，複選3/1。

02 水晶宮VS伯恩利 3複選3/1

艱苦的聖誕快車賽程后，上周末兩隊足總杯1/32賽都在客場落敗出局。聯賽22輪，水晶宮[14]5勝7平10負排名第14，但近11輪4勝6平1負積極進取，主場3勝4平4負戰績稍遜；伯恩利[7]9勝7平6負排名第七，近五輪3平2負不勝，客場4勝5平2負則有一定得分能力。往績水晶宮 7勝11平9負，其中主場4勝6平3負略佔優，但近三次主客場全敗。歐指99家平均1.99 3.22 4.12↑摺合亞盤主讓半球0.99高水盤勢導向下盤。威廉.希爾2.05↑ 3.10↓ 4.33↑與立博2.00 3.20 4.00↓平賠略低需防丟分。足彩單選3，複選3/1。

03 哈德斯菲爾德VS西漢姆聯 3/1

升班馬哈德斯菲爾德[11]近七輪2勝3平2負亦屬積極得分，6勝6平10負排名第11，主場4勝4平3負戰績尚可；西漢姆聯[15]近七輪3勝3平1負得分不少，5勝7平10負排名提升至第15，客場1勝5平6負則是戰績不佳。兩隊首回合遭遇戰哈德斯客場0-2落敗。歐指99家平均2.61↑ 3.02 2.92摺合亞盤主讓平手0.80低水盤勢趨熱。威廉.希爾2.70↑ 3.00 3.00↑與立博2.60↑ 3.00 2.88↓客勝賠離散難出。足彩複選3/1。

04 紐卡斯爾聯VS斯旺西 3

升班馬紐卡斯爾聯[13]近四輪2勝1平1負戰績中，客場兩連勝，6勝4平12負排名第13，主場3勝2平6負戰績不佳；斯旺西[20]4勝4平14負排名榜尾，客場2勝2平7負亦不善客戰，最近受半球2-1勝沃特福德。往績紐卡斯爾聯 4勝3平6負，其中主場2勝1平3負處於下風，本季首回合客場1-0獲勝。歐指99家平均1.92 3.28↓ 4.34摺合亞盤主讓半球0.92中水盤面不至於過熱。威廉.希爾1.95↑ 3.30 4.50與立博1.95↑ 3.20 4.25前者平負兩項頗高客隊得分不易。足彩單選3。

05 沃特福德VS南安普敦 3/1

上周末兩隊足總杯客主場獲勝晉級。沃特福德[10]7勝4平11負排名中游，近九輪1勝1平7負得分不多，主場3勝3平5負戰績不佳；南安普敦[17]近九輪4勝5平不敗近況尤糟，4勝8平10負排名第17降級圈邊沿，客場1勝4平5負則是客場蟲之一。往績沃特福德 8勝3平5負，其中主場4勝2平2負佔優，但近四次不勝，本季首回合客場2-0獲勝。歐指99家平均2.43 3.33↑ 2.90摺合亞盤主讓平/半1.08高水盤勢兇險。威廉.希爾2.50↑ 3.25↓ 3.00↑與立博2.45 3.25 2.88↑平負兩項處於低值需防丟分。足彩複選3/1。

06 西布羅姆維奇VS布賴頓 3

兩隊上周末足總杯客主場獲勝晉級。西布羅[19]2勝10平10負排名倒數第二，近20輪不勝，主場1勝7平3負亦是主場蟲之一，但近兩輪連續戰平埃弗頓和阿森納；升班馬布萊頓[12]5勝8平9負排名第12，客場2勝2平7負亦不善客戰。兩隊首回合遭遇戰西布羅客場1-3落敗。歐指99家平均2.10 2.98 4.11↑摺合亞盤主讓平/半0.83低水盤勢利好。威廉.希爾 2.05↓ 3.00↑ 4.20↑與立博2.10 3.00↑ 4.00平負兩項趨升客隊得分不易。足彩單選3。

07 托特納姆熱刺VS埃弗頓 3

兩隊本季都是多線作戰聯賽頗受影響。熱刺[5]近四輪3勝1平不敗，12勝5平5負排名第五，主場6勝4平1負戰績尚可；埃弗頓[9]近四輪2平2負不勝，7勝6平9負排名第九，客場1勝5平5負不善客戰是其軟肋。往績熱刺 23勝19平8負，其中主場15勝7平3負佔優，本季首回合客場3-0獲勝。歐指99家平均1.26 5.67 11.65↓摺合亞盤主讓球半/兩球深盤，通常凈勝兩球以上基本無虞。足彩單選3。

08 法蘭克福VS弗賴堡 3/1

法蘭克福[8]17輪半程7勝5平5負排名第八，主場2勝2平4負戰績不佳，近三輪1平2負不勝，與對手較強有關；弗賴堡[13]雖4勝7平6負排名後半區，但近五輪3勝2平不敗，客場1勝2平5負不善客戰是其軟肋。往績法蘭克福 13勝6平12負，其中主場9勝1平5負佔優，本季首回合客場0-0悶和。歐指99家平均1.81 3.56 4.36↓摺合亞盤主讓半球0.81低水盤勢趨熱。威廉.希爾1.80 3.60 4.40與立博1.83 3.50 4.33↑平負兩項處於低值需防丟分。足彩複選3/1。

09 奧格斯堡VS漢堡 3/0

奧格斯堡[9]6勝6平5負排名第九，近八輪3勝3平2負還是有所得分，主場3勝4平2負戰績平庸；漢堡[17]近四輪2平2負不勝，4勝3平10負排名倒數第二身陷降級圈內，客場1勝1平6負亦不善客戰。往績奧格斯堡 7勝1平6負，其中主場4勝3負佔優，本季首回合客場0-1落敗。歐指99家平均1.93 3.42 4.00↓摺合亞盤主讓半球0.93中高水盤面熱門度不高。威廉.希爾1.91↓ 3.50↑ 4.00↑與立博1.91 3.40 4.00↓抑制客勝賠作防宜走兩頭。足彩複選3/0。

10 漢諾威96VS美因茨 3/1

漢諾威96[11]6勝5平6負排名中游，升班馬主場4勝3平1負戰績尚可；美因茨[15]近五輪2平3負不勝，4勝5平8負排名降級圈邊沿，客場4平4負不勝則是客場蟲之一。往績漢諾威96 13勝11平12負，其中主場8勝7平3負佔優，本季首回合客場1-0獲勝。歐指99家平均2.16 3.37↑ 3.32摺合亞盤主讓平/半0.86低水盤勢利好。威廉.希爾2.15 3.40 3.30與立博2.15 3.40↑ 3.25平負兩項處於低值需防丟分。足彩複選3/1。

11 斯圖加特VS柏林赫塔 3 複選3/1

斯圖加特[14]冬休期熱身賽兩連勝，升班馬此前聯賽近五輪1平4負不勝，5勝2平10負排名第14，主場5勝1平2負戰績中，才於近兩輪分別負於強敵勒沃和拜仁；柏林赫塔[10]冬休前兩連勝，6勝6平5負排名中游，客場2勝4平2負戰績平庸。往績斯圖加特 10勝11平15負，其中主場8勝7平3負佔優，本季首回合客場0-2落敗。歐指99家平均2.14 3.26 3.49↑摺合亞盤主讓平/半0.86低水盤勢利好。威廉.希爾2.15↓ 3.25↑ 3.50↑與立博2.10 3.20 3.60↑客勝賠偏高不予推崇。足彩單選3，複選3/1。

12 雲達不來梅VS霍芬海姆 3/1

雲達不來梅[16]近六輪3勝1平2負有所得分，3勝6平8負排名倒數第三，主場2勝2平4負戰績不佳，但近三輪2勝1平不敗；霍芬海姆[7]本季疲於多線作戰，聯賽7勝5平5負排名第七，客場2勝2平4負戰績稍遜。往績雲達不來梅 11勝7平3負，其中主場6勝4平1負佔優，本季首回合客場0-1落敗，德國杯主場1-0獲勝。歐指99家平均2.58↓ 3.45 2.60摺合亞盤主讓平手0.78超低水盤勢趨熱。威廉.希爾2.50 3.50↓ 2.62↑與立博2.55↓ 3.50 2.60↑平負兩項處於低值需防丟分。足彩複選3/1。

13 萊比錫紅牛VS沙爾克04 1/0

萊比錫紅牛[5]近四輪對手均不強但2平2負不勝，8勝4平5負排名第五，主場5勝2平1負戰績中，最近半/一讓步被爆冷門2-3負於柏林赫塔；沙爾克04[2]8勝6平3負排名第二，客場3勝3平2負亦有一定得分能力。往績上賽季萊比錫紅牛1勝1平佔優，本季首回合客場0-2落敗。歐指99家平均2.05 3.46 3.53↓摺合亞盤主讓半球1.05高水盤勢導向下盤。威廉.希爾2.05↑ 3.50↓ 3.50↓與立博2.10 3.40 3.30↓平負兩項處於低值易出下盤。足彩複選1/0。

14 皇家馬德里VS比利亞雷亞爾 3 複選3/1

皇家馬德里[4]本季各種錦標一大串，周中國王杯1/8賽次回合主讓三球被爆冷門2-2戰平西乙努曼西亞，聯賽衛冕冠軍17輪9勝5平3負積32分排名第四，落後榜首16分之多，主場5勝2平2負戰績尚可，最近平/半讓步0-3負於巴薩；比利亞雷亞爾[6]周中國王杯2-1主勝萊加內斯，因客場進球少遭淘汰，聯賽客場4勝2平4負頗有起伏。往績皇家馬德里 21勝10平3負，其中主場12勝5平佔優。歐指99家平均1.24 6.52 10.09↑摺合亞盤主讓球半/兩球盤勢虛高，需防超級冷平。足彩單選3，複選3/1。