對陣 分項主勝(％)平局(％)客勝(％)1 切爾西VS萊切城歐洲投注初盤74.0616.988.97歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查75.4418.685.88歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.295.6110.631.405.508.401.121.021.072 水晶宮VS伯恩利歐洲投注初盤47.6829.4522.86歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查39.3535.4325.23歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.003.234.172.253.253.801.772.733.463 哈德斯VS西漢姆歐洲投注初盤36.1431.3332.53歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查37.5534.9427.51歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.633.032.922.783.203.052.242.502.544 紐卡斯VS斯旺西歐洲投注初盤49.5128.8121.69歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查55.9725.9318.1歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.933.314.392.053.304.201.683.253.605 沃特福VS南安普歐洲投注初盤38.8728.6832.45歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查37.432.3230.28歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.443.322.932.673.402.892.123.152.586 西布朗VS布萊頓歐洲投注初盤45.1931.8222.99歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查47.7135.2517.05歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.103.004.112.322.844.301.873.054.757 熱 刺VS埃弗頓歐洲投注初盤75.3716.677.96歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查70.9823.915.11歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.275.7311.991.405.258.501.081.021.088 法蘭克VS弗賴堡歐洲投注初盤51.8426.6121.55歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查55.3527.5417.11歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.833.564.402.093.683.821.563.051.909 奧斯堡VS漢 堡歐洲投注初盤49.7527.3922.86歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查53.0326.6520.33歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.903.464.142.173.353.451.652.863.3910 漢諾威VS美因茲歐洲投注初盤43.2127.9528.84歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查45.6733.321.03歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.193.383.282.383.463.301.902.842.7011 斯圖加VS赫 塔歐洲投注初盤44.9728.8126.22歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查42.5530.4327.02歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.113.293.622.413.403.301.813.101.3012 不來梅VS霍芬海歐洲投注初盤37.4327.4835.1歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查38.9428.6132.46歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.533.452.702.863.652.552.223.152.2213 萊比錫VS沙爾克歐洲投注初盤44.827.5727.63歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查40.1634.0225.82歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率2.113.443.442.223.553.601.802.943.2514 皇 馬VS比利亞歐洲投注初盤75.7314.659.62歐洲投注火線 專業媒體傾向 新浪網友調查72.7220.846.44歐賠總匯平均賠率最高賠率最低賠率1.256.479.851.315.947.961.096.408.00