[新浪彩票]13日競彩盤口剖析：桑德蘭全身而退北京新浪網 (2018-01-13 00:46)
競彩
盤口剖析：盤口即用「讓球」來體現差距，由於邏輯簡單，容易上手，已經成為很多競彩玩家分析比賽的主力工具。本文重點是結合基本面與盤口水位的冷熱，分析比賽賽過走勢。觀點僅代表個人，方法僅供參考。
英冠 卡迪夫城vs桑德蘭
開賽時間2018-01-13 星期六 20:30 場地：卡迪夫城球場
基本面
英冠聯賽第27輪較量，卡迪夫城坐鎮主場迎戰桑德蘭。目前，卡迪夫城拿到47分排名第三；桑德蘭拿到22分排名第二十四，倒數第一。
卡迪夫城近期狀態嚴重下滑，聯賽方面連輸4場，最近一場杯賽也在主場被弱旅逼平，形勢急轉直下。
桑德蘭排名墊底，自然是令很多球迷失望。他們最近10輪聯賽拿到3勝3平4負的戰績，還算及格。客場最近4輪其實表現還行，戰勝伯頓和諾丁漢森林，逼平了勁旅狼隊，只輸掉一場。
交戰記錄，兩隊本賽季首回合交手，卡迪夫城客場2-1擊敗了桑德蘭。
盤口解讀
兩隊目前一個是排名前三，一個排名墊底，主強客弱的實力劃分比較明顯。但是狀態方面有所差別，主隊明顯不在狀態，而客隊其實已經將自己的水平發揮無疑。主隊贏球的信心相應下滑。按照實力定位，本場主隊不止高出客隊一個檔次，坐鎮主場理應半一起盤。賽前個別公司卻是半球淺開，后勢調整為半一，但上盤依然高水，整理不利。本場比賽建議關注客隊全身而退。
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